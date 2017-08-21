Astana Pro Team: фото в форме казахстанской команды - инициатива Урганта
21 августа 2017, 00:21
Российский телеведущий является большим поклонником велоспорта и другом Александра Винокурова.
В Astana Pro Team прокомментировали неожиданное фото Ивана Урганта форме казахстанской велокоманды в Instagram, передает Sputnik Казахстана.
"Мало кто знает, что Иван Ургант большой поклонник велоспорта, сам катается на велосипеде. В том числе периодически тренируется с Александром Винокуровым, они хорошо общаются. Иван даже как-то посещал базу нашей команды в Ницце. Это фото, думаю, сделано просто на одной из тренировок Ивана. Приятно, что он катается именно в нашей форме", — рассказала пресс-секретарь велокоманды "Астана" Дина Ибраева.
Она подчеркнула, что фотография не имеет никакого отношения к пиар-технологиям.
"Это не было какой-то договоренностью или специальным пиар-ходом. Выложить фото в форме казахстанской команды — это инициатива самого Ивана", — подчеркнула Ибраева.
Напомним, что фотографию с подписью "Казахское кватроченто #вожиданииавтобуса" российский телеведущий опубликовал накануне в своем Instagram.
Фото: Instagram
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