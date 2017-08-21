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Скончался голливудский актер Джерри Льюис

21 августа 2017, 00:56

Актер перенес ряд операций.

Голливудский актер Джерри Льюис скончался на 92 году жизни, передает Газета.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

По данным издания, актер перенес ряд операций, в том числе операцию на сердце и операцию по лечению рака предстательной железы.

Джерри Льюис — американский комик, режиссер и писатель, известность которому принесла совместная работа с Дином Мартином. Льюис прежде всего знаменит своими юмористическими номерами, с которыми он выступал на радио и телевидении.

Он также известен по ролям в фильмах «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир», «Чокнутый профессор», «Аризонская мечта».

Фото: kommersant.ru

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