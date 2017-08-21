Скончался голливудский актер Джерри Льюис

Голливудский актер Джерри Льюис скончался на 92 году жизни , передает , передает Газета.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.





По данным издания, актер перенес ряд операций, в том числе операцию на сердце и операцию по лечению рака предстательной железы.





Джерри Льюис — американский комик, режиссер и писатель, известность которому принесла совместная работа с Дином Мартином. Льюис прежде всего знаменит своими юмористическими номерами, с которыми он выступал на радио и телевидении.





Он также известен по ролям в фильмах «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир», «Чокнутый профессор», «Аризонская мечта».



