Скончался голливудский актер Джерри Льюис
21 августа 2017, 00:56
Актер перенес ряд операций.
Голливудский актер Джерри Льюис скончался на 92 году жизни, передает Газета.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.
По данным издания, актер перенес ряд операций, в том числе операцию на сердце и операцию по лечению рака предстательной железы.
Джерри Льюис — американский комик, режиссер и писатель, известность которому принесла совместная работа с Дином Мартином. Льюис прежде всего знаменит своими юмористическими номерами, с которыми он выступал на радио и телевидении.
Он также известен по ролям в фильмах «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир», «Чокнутый профессор», «Аризонская мечта».
Фото: kommersant.ru
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