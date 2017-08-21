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Как Илья Ильин отплясывал на благотворительном аукционе

21 августа 2017, 01:00

Вчера после велопробега было очень весело!

Народный любимец, тяжелоатлет Илья Ильин принял участие в благотворительном вечере, организованного после велопробега. Спортсмен выложил на своей странице в Instagram видео, где он под музыку зажег вместе с другими гостями вечера, передает Zakon.kz

"Вчера после велопробега было очень весело! Хочу отметить, что вчерашний велопробег был уже пятый, и по традиции после него был аукцион. В аукционе были выставлены вещи мировых спортивных звезд, которые были проданы, а все деньги с аукциона направлены на лечение и реабилитацию детей с аутизмом", - написал Илья в Instagram.



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