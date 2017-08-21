Как Илья Ильин отплясывал на благотворительном аукционе

Народный любимец, тяжелоатлет Илья Ильин принял участие в благотворительном вечере, организованного после велопробега. Спортсмен выложил на своей странице в Instagram видео, где он под музыку зажег вместе с другими гостями вечера , передает Zakon.kz





"Вчера после велопробега было очень весело! Хочу отметить, что вчерашний велопробег был уже пятый, и по традиции после него был аукцион. В аукционе были выставлены вещи мировых спортивных звезд, которые были проданы, а все деньги с аукциона направлены на лечение и реабилитацию детей с аутизмом", - написал Илья в Instagram.







