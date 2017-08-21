Американцам предлагают наблюдать за затмением с борта самолета

Американские авиакомпании предлагают специальные услуги для того, чтобы их пассажиры могли наблюдать с борта самолета за полным солнечным затмением, которое произойдет в США в понедельник, 21 августа , передает РИА Новости.

Полное затмение, которое уже назвали "великим американским", будет наблюдаться на территории 14 штатов. В последний раз подобное происходило 99 лет назад.

Компания Alaska Airlines организовала специальный рейс для "охотников за затмением", попасть на который можно только по специальным приглашениям. "Самолет вылетит из города Портленд (штат Орегон) в 7.30 утра по местному времени (17.30 мск) и пролетит вдоль побережья. Это позволит нашим гостям оказаться в числе первых людей, которые будут наблюдать полное затмение", — сообщили в компании.





Как отмечается, полет пройдет на высоте около 10,6 тысячи метров.



