Легкоатлетка Рыпакова стала третьей на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме
21 августа 2017, 02:01
В общем зачете Ольга также третья — с 20 очками.
Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова приняла участие в соревнованиях в тройном прыжке на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме (Великобритания), сообщает Sports.kz.
Рыпакова заняла третье место, показав результат 14 метров 29 сантиметров. Победу одержала колумбийка Катрин Ибаргуэн (14,51), представительница Ямайки Кимберли Уильямс (14,44) — вторая.
В общем зачете Ольга также третья — с 20 очками. У Уильямс — 24 балла, у Ибаргуэн — 31.
Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Бирмингем (Великобритания)
Тройной прыжок. Женщины.
1. Катрин Ибаргуэн (Колумбия) — 14,51 метра
2. Кимберли Уильямс (Ямайка) — 14,44 метра
3. Ольга Рыпакова (Казахстан) — 14,29 метра.
Фото: vesti.kz
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