Изменен Перечень налоговых заявлений, представляемых через Госкорпорацию

Как известно, с 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя, а также в качестве налогоплательщика, осуществляющего такие виды деятельности, как:

1) производство бензина (кроме авиационного), дизельного топлива;

2) оптовая и (или) розничная реализация бензина (кроме авиационного), дизельного топлива;

3) оптовая и (или) розничная реализация алкогольной продукции;

4) производство и (или) оптовая реализация табачных изделий;

5) производство и оптовая реализация табачных изделий;

6) игорный бизнес;

7) услуги с использованием игровых автоматов без выигрыша, персональных компьютеров для игр, игровых дорожек, картов, бильярдных столов;

осуществляется путем подачи в налоговый орган уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, а не на основании налогового заявления о регистрационном учете, как это было предусмотрено до 1 января 2017 года.

В соответствии с этими изменениями, совместным приказом Министра финансов РК от 5 июля 2017 года № 421 и Министра информации и коммуникаций РК от 12 июля 2017 года № 257 Перечень налоговых заявлений, представляемых через Государственную корпорацию «Правительство для граждан», приведен в соответствие действующему законодательству, то есть, из перечня исключены налоговые заявления о регистрационном учете в качестве налогоплательщика, осуществляющего деятельность:

1) по производству бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, оптовой и (или) розничной реализации бензина (кроме авиационного), дизельного топлива;

2) по производству и (или) оптовой реализации табачных изделий;

3) по производству этилового спирта и (или) алкогольной продукции, оптовой и (или) розничной реализации алкогольной продукции;

4) игорный бизнес;

5) услуги с использованием игровых автоматов без выигрыша, персональных компьютеров для игр, игровых дорожек, картов, бильярдных столов.

Изменен также заголовок налогового заявления о регистрационном учете частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора, так как регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется на основании уведомления.

Совместный приказ введен в действие после дня его первого официального опубликования, то есть с 19 августа 2017 года.