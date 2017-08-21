Состоялось первое заседание Апелляционной комиссии Министерства финансов РК

С 1 июля 2017 года рассмотрением жалоб по налоговым и таможенным проверкам занимается Апелляционная комиссия при Министерстве финансов, в состав которой включены представители государственных органов и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

За 2 месяца на рассмотрение работы Апелляционной комиссии уже поступило 56 жалоб предпринимателей. Первое заседание проведено 9 августа 2017 года, в итоге по двум жалобам доводы налогоплательщиков поддержаны - результаты проверок отменены, по двум жалобам действия проверяющих признаны законными.

Результаты заседания Апелляционной комиссии показали, что выбранный формат обсуждения жалоб является наиболее объективным способом разрешения споров между государством и налогоплательщиком.

Работа Апелляционной комиссией не будет ограничена рассмотрением жалоб, также будет проводиться анализ применения норм законодательства в ходе проверок. По итогам анализа будут выработаны предложения по уточнению действующих норм налогового и таможенного законодательства для исключения их неверного толкования.