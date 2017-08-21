Синоптики обещают погоду без осадков
21 августа 2017, 06:00
На юге, юго-востоке местами усиление ветра, с пыльной бурей.
Территория Казахстана по-прежнему находится под влиянием антициклона, с чем сохраняется погода без осадков, лишь на востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере и востоке в ночные и утренние часы местами ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
На юге, юго-востоке местами усиление ветра, с пыльной бурей.
В Восточно-Казахстанской области ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, днем гроза, ночью и утром - туман.
В Мангистауской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, днем Кызылординской областях местами усиление ветра 17-22 м/с, с пыльной бурей.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях ночью и утром местами ожидается туман.
На большей части Атырауской, местами Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Актюбинской, местами Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, областях ожидается сильная жара.
В Астане: преимущественно облачно, +21°.
В Алматы: ясно, +23°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Газета Metro
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874006-d0c55dfdf92552cd698b0f4d21a8e4c3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...