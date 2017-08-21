Синоптики обещают погоду без осадков

Территория Казахстана по-прежнему находится под влиянием антициклона, с чем сохраняется погода без осадков, лишь на востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере и востоке в ночные и утренние часы местами ожидается туман

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сообщает

со ссылкой на РГП "Казгидромет"

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