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Синоптики обещают погоду без осадков

21 августа 2017, 06:00

На юге, юго-востоке местами усиление ветра, с пыльной бурей.

Территория Казахстана по-прежнему находится под влиянием антициклона, с чем сохраняется погода без осадков, лишь на востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере и востоке в ночные и утренние часы местами ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На юге, юго-востоке местами усиление ветра, с пыльной бурей.

В Восточно-Казахстанской области ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, днем гроза, ночью и утром - туман.

В Мангистауской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, днем Кызылординской областях местами усиление ветра 17-22 м/с, с пыльной бурей.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях ночью и утром местами ожидается туман.

На большей части Атырауской, местами Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской, местами Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, областях ожидается сильная жара.

В Астане: преимущественно облачно, +21°.

В Алматы: ясно, +23°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Газета Metro

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