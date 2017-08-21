Малахов написал Эрнсту открытое письмо
21 августа 2017, 06:47
По сообщениям СМИ, первый выпуск «Прямого эфира» с Малаховым увидит свет в конце августа.
Телеведущий Андрей Малахов разместил на портале StarHit открытое письмо, адресованное генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, передает Lenta.ru.
«Дорогой Константин Львович! 45 лет — важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и Первому каналу. Эти годы стали частью моего ДНК, и я помню каждую минуту, что вы мне посвятили. Огромное спасибо за все, что вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе», — написал Малахов.
В своем письме Малахов обратился и к другим сотрудникам Первого канала, поблагодарив их за работу на совместных проектах.
Ранее в понедельник Малахов объявил о переходе на телеканал «Россия 1», где будет вести программу «Прямой эфир». Он отметил, что на новом месте работы будет не только ведущим, но и продюсером. Программа «Прямой эфир», по признанию Малахова, будет производиться вместе с журналистом Александром Митрошенковым. Также в сети появился проморолик передачи с новым ведущим.
По сообщениям СМИ, первый выпуск «Прямого эфира» с Малаховым увидит свет в конце августа.
Фото: соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874008-2795e2dc5f5f4ecc02a4a54707ee98d4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...