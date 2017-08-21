США и Южная Корея начинают учения, которые КНДР считает репетицией агрессии
21 августа 2017, 07:31
В 2016 году в учениях UFG были задействованы 25 тысяч американских военнослужащих.
США и Южная Корея начинают в понедельник совместные 10-дневные военные учения под кодовым названием "Ыльчи — Фридом гардиан" (UFG), которые вызывают раздраженную реакцию в КНДР, передает РИА Новости.
Планы учений на прошлой неделе объявило министерство обороны Республики Корея на фоне противостояния США и Северной Кореи, которая пригрозила провести пуск баллистической ракеты в направлении острова Гуам, где расположены две американские военные базы.
Хотя США и Южная Корея настаивают на том, что учения "Ыльчи — Фридом гардиан" носят оборонительный характер, КНДР осудила их проведение, предупредив, что они могут привести к "гибельным" последствиям. В Пхеньяне убеждены, что цель учений — отработка вторжения на северокорейскую территорию.
"В этом году учения будут по масштабу похожими на те, что проводились в прошлом году", — привело ранее агентство Рёнхап слова представителя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.
В 2016 году в учениях UFG были задействованы 25 тысяч американских военнослужащих, в том числе 2,5 тысячи, переброшенные из-за рубежа, а со стороны Южной Кореи — около 50 тысяч солдат.
Фото: AP Photo / Mindaugas Kulbis
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