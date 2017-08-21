Эсминец США столкнулся с торговым судном

По предварительным данным, эсминец получил повреждение в районе кормы, однако о его масштабах не сообщается.

На месте столкновения ведутся поисково-спасетельные работы, информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Судно Alnic MC является нефтяным танкером, который ходит под флагом Либерии.

Ранее сообщалось, что в июне американский эсминец Fitzgerald столкнулся с торговым судном у берегов Японии. В результате инцидента американский военный корабль получил пробоины, а семь моряков погибли.