Эсминец США столкнулся с торговым судном
21 августа 2017, 08:11
Катастрофа произошла у берегов Сингапура, о пострадавших и жертвах пока неизвестно.
Американский ракетный эсминец John S. McCain столкнулся с торговым судном Alnic MC у берегов Сингапура в Тихом океане, сообщает Корреспондент.net.
#USSJohnSMcCain involved in collision with a merchant vessel while east of the Strait of Malacca. Updates to follow. https://t.co/6bHUovT8eIpic.twitter.com/EVcYjHwXah— 7th Fleet (@US7thFleet) 20 августа 2017 г.
По предварительным данным, эсминец получил повреждение в районе кормы, однако о его масштабах не сообщается.
На месте столкновения ведутся поисково-спасетельные работы, информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Судно Alnic MC является нефтяным танкером, который ходит под флагом Либерии.
Ранее сообщалось, что в июне американский эсминец Fitzgerald столкнулся с торговым судном у берегов Японии. В результате инцидента американский военный корабль получил пробоины, а семь моряков погибли.
Фото: соцсети
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