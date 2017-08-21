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Эсминец США столкнулся с торговым судном

21 августа 2017, 08:11

Катастрофа произошла у берегов Сингапура, о пострадавших и жертвах пока неизвестно.

Американский ракетный эсминец John S. McCain столкнулся с торговым судном Alnic MC у берегов Сингапура в Тихом океане, сообщает Корреспондент.net.



По предварительным данным, эсминец получил повреждение в районе кормы, однако о его масштабах не сообщается.
На месте столкновения ведутся поисково-спасетельные работы, информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Судно Alnic MC является нефтяным танкером, который ходит под флагом Либерии.
Ранее сообщалось, что в июне американский эсминец Fitzgerald столкнулся с торговым судном у берегов Японии. В результате инцидента американский военный корабль получил пробоины, а семь моряков погибли.
Фото: соцсети

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