Неуплата НДС не является преступлением

Станислав Лопатин, директор ТОО «Suleiman&Partners»

Жангельды Сулейманов, управляющий партнер ТОО «Suleiman&Partners»

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Одним из основных признаков преступления, предусмотренного ст. 245 УК РК (до 2015 года ст. 222 УК РК) является превышение доначисленных сумм налогов порога в 20 000 МРП.

При этом, на практике органы следствия, прокуратура и суды определяя суммы налогов, от уплаты которых уклонилось лицо, неправильно рассчитывают размер сумм.

Ошибкой является то, преступлением признается завышение сумм НДС, относимого в зачет, и то, что сумма НДС по таким случаям включается в суммы налогов, от уплаты которых уклонилось лицо.

На самом деле, далеко не всякий способ уклонения от уплаты НДС является преступлением по законам РК.

Завышение сумм НДС, относимого в зачет наиболее часто вменятся органами следствия как способ уклонения от уплаты НДС.

Такой способ состоит в увеличении суммы приобретенных с НДС товаров, работ, и указании завышенных сумм в декларации по НДС (форма 300).

На наглядном примере это выглядит следующим образом:

Завышение суммы НДС, относимого в зачет путем завышения суммы товаров, работ, услуг, приобретенных с НДС у других лиц не является преступлением, так как не предусмотрено Уголовным Кодексом РК.

Согласно ст. 245 действующего Уголовного Кодекса, уклонением от уплаты налогов считаются следующие действия:

· непредставление декларации, когда подача декларации является обязательной;

· внесение в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах;

· сокрытие других объектов налогообложения.

Не представив декларацию по НДС (форма 300) невозможно завысить сумму НДС, относимого в зачет, так как именно в декларации указывается эта сумма.

Также невозможно уклониться от уплаты НДС искажая данные о расходах и доходах. В форме 300 отсутствуют графы, куда заносятся данные о расходах и доходах, в отличие от формы 100 (декларации по КПН), так как эти данные не влияют на сумму НДС, подлежащего уплате.

При уклонении от уплаты НДС путем завышения суммы НДС, относимого в зачет, компания не занижает и не скрывает объект налогообложения, которым согласно ст. 229 и 230 Налогового Кодекса является облагаемый НДС оборот по реализации (сумма реализованных товаров, работ, услуг).

Пытаясь уменьшить НДС, подлежащий уплате, компания завышает сумму товаров, работ или услуг приобретенных с НДС у других лиц.

При этом, сумма товаров, работ или услуг приобретенных с НДС у других лиц не является объектом обложения налогом на добавленную стоимость, а представляет собой иные данные, указываемые в декларации.

Таким образом, действия налогоплательщика по завышению суммы НДС, относимого в зачет не предусмотрены ст. 245 действующего Уголовного Кодекса, как и не были предусмотрены ст. 222 Уголовного Кодекса от 16 июля 1997 года.

Привлечение к уголовной ответственности за уклонение от уплаты НДС путем завышения суммы НДС, относимого в зачет, является незаконным, и все вынесенные по таким фактам приговоры и постановления органов следствия должны быть изменены или отменены.

Юристы и адвокаты ТОО «Suleiman&Partners» готовы оказать помощь по изменению или отмене ранее вынесенных постановлений и приговоров по ст. 245 (222) УК РК и защите прав и интересов лиц, в настоящее время подозреваемых и обвиняемых в совершении этого преступления.