Американский блогер сравнил ожидания с реальностью
21 августа 2017, 10:00
Он продемонстрировал насколько действительность отличается от его фантазий.
Американский блогер Руди Манкусо (Rudy Mancuso) сравнил ожидания с реальностью, сообщает Lenta.ru
Ролик был опубликован на его YouTube-канале и менее чем за сутки перешагнул отметку в 480 тысяч просмотров.
На видео блогер разделил экран на две части — «Ожидания» и «Реальность». С их помощью он продемонстрировал, насколько действительность отличается от его фантазий. Так, несмотря на позитивный настрой, Манкусо не удается приготовить вкусный завтрак, успеть на поезд, получить положительную отметку на экзамене и даже познакомиться с девушкой.
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