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Граждане Сирии пытались по поддельным паспортам выехать из Казахстана в Великобританию

21 августа 2017, 10:01

Со слов задержанных, они пытались выехать в Великобританию в поисках лучших условий жизни.

Двое граждан Сирии пытались выехать в Великобританию по документам граждан Болгарии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Наряд отдела пограничного контроля "Астана" на рейсе Астана-Лондон выявили двух граждан Сирии, предъявившие на проверку паспорта граждан Болгарии.

Документы были с частичной подделкой - путем замены листа с установочными данными.

Со слов задержанных, они пытались выехать в Великобританию в поисках лучших условий жизни.

По факту задержания проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов.

Фото с сайта airspot.ru

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