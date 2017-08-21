Граждане Сирии пытались по поддельным паспортам выехать из Казахстана в Великобританию
21 августа 2017, 10:01
Со слов задержанных, они пытались выехать в Великобританию в поисках лучших условий жизни.
Двое граждан Сирии пытались выехать в Великобританию по документам граждан Болгарии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
Наряд отдела пограничного контроля "Астана" на рейсе Астана-Лондон выявили двух граждан Сирии, предъявившие на проверку паспорта граждан Болгарии.
Документы были с частичной подделкой - путем замены листа с установочными данными.
Со слов задержанных, они пытались выехать в Великобританию в поисках лучших условий жизни.
По факту задержания проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов.
Фото с сайта airspot.ru
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