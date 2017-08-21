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В Македонии разбился туристический автобус

21 августа 2017, 10:03

Пострадали более 20 туристов.

В Македонии разбился туристический автобус, сообщает НТВ.ru.

По сведениям NovaTV, автокатастрофа произошла вечером на магистрали, соединяющей Велес и Скопье. Следовавший из Греции автобус с туристами вылетел в кювет на огромной скорости и перевернулся.

По информации СМИ, травмы разной степени тяжести не менее 27 человек, включая ребенка. Пострадавших доставили в клиники Скопье и Велеса.

На месте происшествия работают медики и полиция. Трасса была временно перекрыта. Расследованием причин аварии занимается прокуратура Македонии.

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