В Македонии разбился туристический автобус
21 августа 2017, 10:03
Пострадали более 20 туристов.
В Македонии разбился туристический автобус, сообщает НТВ.ru.
По сведениям NovaTV, автокатастрофа произошла вечером на магистрали, соединяющей Велес и Скопье. Следовавший из Греции автобус с туристами вылетел в кювет на огромной скорости и перевернулся.
По информации СМИ, травмы разной степени тяжести не менее 27 человек, включая ребенка. Пострадавших доставили в клиники Скопье и Велеса.
На месте происшествия работают медики и полиция. Трасса была временно перекрыта. Расследованием причин аварии занимается прокуратура Македонии.
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