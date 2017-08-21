Осужденные в ВКО будут рассказывать о нарушении своих прав лично сотрудникам прокуратуры
21 августа 2017, 10:12
Прокуратура ВКО проводит масштабный прием осужденных в колониях области.
Надзорное ведомство особое внимание уделяет защите прав осужденных, искоренению правонарушений со стороны персонала колоний. Одним из наиболее действенных методов является прием граждан, когда заключенные могут без опасений рассказать сотруднику прокуратуры о тех или иных инцидентах, сообщает Zakon.kz.
Чтобы охватить всех осужденных, надзорное ведомство решило провести крупномасштабный прием – опросить всех, кто отбывает наказание. Прием начался в ОВ-156/1, ОВ-156/2. В ближайшие недели предполагается опросить в общей сложности около пяти тысяч осужденных – практически всех отбывающих наказание в колониях региона.
Помимо бытовых вопросов, заключенные зачастую интересуются нормами законодательства, касающимися работы уголовно-исполнительной системы.
Также осужденным разъясняются порядок применения условно-досрочного освобождения, замены лишения свободы более мягким наказанием, перевода в колонию-поселение.
Отбывающие наказание получают наиболее полную информацию об инициативах прокуратуры региона, таких как видеосвидания с родными, дистанционный судебный процесс и других.
Фото с сайта inform.kz
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