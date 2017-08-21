Канат Ислам перерезал путы ребенку своего фаната

Напомним, что бой между Канатом Исламом и Брендоном Куком состоится 9 сентября в Астане. Мероприятие пройдет на велотреке «Сарыарка».

После открытой тренировки на территории ЭКСПО, казахстанский боксер Канат Ислам по казахской традиции провел церемонию «Тусау кесер», передает корреспондент BNews.kz





В рамках предстоящего боя Каната Ислама против Брендона Кука, казахстанский боксер и его команда «QAZAQ Team» провела открытую тренировку. После пятнадцатиминутной тренировки боец ушел в подтрибунное помещение, где его дожидалась семья.





«Я большой любитель бокса и хотел бы, чтобы мой сын стал боксером как Канат Ислам. Поэтому попросили Канат ага перерезать путы ребенку, ждали его после тренировки. Сына зовут Динмухаммед, ему 9 месяцев. Канат ага пожелал удачи моему сыну и сказал, что наставляет на свой путь. Это казахское поверье, чтобы путы перерезал хороший человек», — сказал отец ребенка Касиет Нурсаиев.





Сам боксер отметил, что очень доволен проведенной тренировкой, а перерезание путов для него стало неожиданностью.





«Это наша казахская традиция и я не могу оставить просьбу своего поклонника, тем более в таком вопросе. Пусть будет лучше меня, мы тоже росли, глядя на лучших старших братьев. Это не первый раз, когда меня об этом просят», — сказал казахстанский боксер Канат Ислам.



