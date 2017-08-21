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В Актау осудили лжеполицейских

21 августа 2017, 10:30

Их приговорили к трем годам условно.

В Актауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении двоих подсудимых по статье 192 часть 2 подпунктом 1, 3, 4 УК РК (разбойное нападение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и незаконным проникновением в жилое помещение), пишет "Тумба".

Судом установлено, что подсудимые в медицинских масках ворвались в дом потерпевшего под видом сотрудников полиции. Угрожая мужчине огнестрельным оружием, они потребовали у него денег.

- Подсудимые завладели несколькими сотовыми телефонами и денежными средствами потерпевшего М. в размере 60 тысяч тенге. В доме кроме хозяина находились еще двое мужчин. У потерпевшего злоумышленники Г. похитили сотовый телефон и 85 тысяч тенге, а также похитили сотовый телефон у потерпевшего Е., затем скрылись с места происшествия, - сообщили в пресс-службе суда.

Они были приговорены к трем годам лишения свободы каждый, но, в соответствии со статьей 63 УК РК, условно. Мера пресечения "арест" в отношении обвиняемых была отменена, они были освобождены в зале суда.

Фото: today.kz.

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