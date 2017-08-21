"Раскопанный" Алматы показали на видео с квадрокоптера
21 августа 2017, 10:35
Автор ролика снял с высоты птичьего полета все места города, где сейчас ведутся ремонтные работы акиматом города.
Алматинец снял видео неделю назад. На нем запечатлены все этапы строительных работ, проходящих в южной столице, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Facebook автора ролика.
Неделю назад, вооружившись квадрокоптером и фотоаппаратом, я прошёлся по всем основным стройкам Алматы. Начал с верховья реки Каргалинки, затем побывал на обновленной улице Брусиловского, на перекрестке Байтурсынова с Сатпаева посмотрел как сузили проезжую часть и увеличили пешеходную, а после отправился к ГАТОБу/ От театра оперы и балета по Панфилова прошёлся до Старой площади и закончил своё путешествие на Арбате, где, собственно, и живу, - пишет автор ролика Иван Глущенко.
Жители города выражают благодарность акиму «за массовое преображение», но просят чиновников обратить внимание на медлительность рабочих.
В свою очередь власти города отмечают, что в этом году будут реконструированы дороги почти в три раза больше по сравнению с прошлым годом. Поэтому имеют место такие неудобства. А работу строителей горадминистрация назвала не медлительной, а «ориентированной преимущественно на выходные дни», чтобы не создавать заторы в будние дни и рабочие часы.
В ведомстве также рассказали, какие преображения ожидают город по окончанию ремонтных работ.
«По улицам Торайгырова и Каблукова предполагается устройство велосипедных дорожек с благоустройством прилегающей территории, а на Шевченко, Кунаева и Утепова производится демонтаж трамвайных рельсов и ремонт, включающий обустройство бордюров, арыков, остановочных карманов и выделенных полос для велосипедных дорожек. Ведутся работы по капитальному ремонту с устройством велодорожек и тротуаров по ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая, ул. Жандосова от ул. Саина до пос. Таусамалы. В целом в этом году будут обустроены 16 пешеходных зон в каждом районе, а также реконструированы с приоритетом для пешеходов улицы Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра и площадь Астана, завершение работ запланировано на сентябрь. Для увеличения затененных пространств предусмотрена посадка высокорослых деревьев: берёз, дубов, лип и осин. Будут реконструированы 102 нерегулируемых пешеходных перехода с организацией освещения в ночное время суток», - добавили в акимате.
Кроме того, в этом году будут обустроены 472 новые дворовые площадки в восьми районах города. В рамках городской программы по благоустройству дворовых территорий будут построены детские и спортивные площадки, тренажеры и игровые комплексы.
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