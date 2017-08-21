"Раскопанный" Алматы показали на видео с квадрокоптера

В свою очередь власти города отмечают, что в этом году будут реконструированы дороги почти в три раза больше по сравнению с прошлым годом. Поэтому имеют место такие неудобства. А работу строителей горадминистрация назвала не медлительной, а «ориентированной преимущественно на выходные дни», чтобы не создавать заторы в будние дни и рабочие часы.

В ведомстве также рассказали, какие преображения ожидают город по окончанию ремонтных работ.





«По улицам Торайгырова и Каблукова предполагается устройство велосипедных дорожек с благоустройством прилегающей территории, а на Шевченко, Кунаева и Утепова производится демонтаж трамвайных рельсов и ремонт, включающий обустройство бордюров, арыков, остановочных карманов и выделенных полос для велосипедных дорожек. Ведутся работы по капитальному ремонту с устройством велодорожек и тротуаров по ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая, ул. Жандосова от ул. Саина до пос. Таусамалы. В целом в этом году будут обустроены 16 пешеходных зон в каждом районе, а также реконструированы с приоритетом для пешеходов улицы Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра и площадь Астана, завершение работ запланировано на сентябрь. Для увеличения затененных пространств предусмотрена посадка высокорослых деревьев: берёз, дубов, лип и осин. Будут реконструированы 102 нерегулируемых пешеходных перехода с организацией освещения в ночное время суток», - добавили в акимате.





Кроме того, в этом году будут обустроены 472 новые дворовые площадки в восьми районах города. В рамках городской программы по благоустройству дворовых территорий будут построены детские и спортивные площадки, тренажеры и игровые комплексы.