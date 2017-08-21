Куат «Найман»Хамитов: Наши футболисты никогда в жизни не будут играть на чемпионате мира!

Боец смешанных единоборств Куат «Найман»Хамитов в очередной раз высказался на тему казахстанского футбола, сообщает Zakon.kz. На своей странице в Instagram боец опубликовал «последний» пост про игру миллионов. Хамитов считает, что наши футболисты никогда не будут играть чемпионате мира, сколько бы денег в них не вкладывали.





«Хочу вернуться на тему футбола в последний раз и дать ответ всем тем, кто задает глупые вопросы, на тему почему сам не выступаешь в UFC и Bellator.





Так вот ребята, на днях я узнал, что каждый год, государство выделяет 100 мать его миллионов долларов на развитие футбола. 100 000 000$. И это продолжается годами. И за это время, я не увидел никаких результатов. Кроме крупинок. И когда мне говорят, что некоторые люди не довольны тем, что я сказал, я хочу сказать им; оглянитесь вокруг, кругом безработица, людям не хватает денег на лекарство, детям на учебу, люди не могут заплатить кредиты, штрафы...





Но не смотря на это, они платят налоги, платят налоги. И куда эти деньги уходят, футболистам и на бесполезные вещи? Поверьте Мне, я всегда говорю то, в чем уверен! Так вот, запомните мои слова, наши футболисты никогда в жизни не будут играть на чемпионате мира! Выделяйте хоть миллиард долларов в год их не будет там даже в 25 веке! Людям которые выделяют такие деньги, не имею права проигрывать! Просто не имеют права!





Если я не прав, то мне придётся встать из могилы и попросить у всех прощения! А что касается меня, так вот, я в спорте 15 лет, боями занимаюсь около 6 лет. За это время я провёл 25 боев, в 15-ти разных странах мира, таких как (Лондон, Япония, Индия, Китай, Россия и тд) из них я победил в 20. Выигрывал титулы. Так вот, за это время они (государство) не дали мне и 500 тг. Не то что 100 миллионов, даже спасибо не сказали! Но не смотря на это я продолжаю поднимать наш флаг, прославлять родину.





Один! Но когда некоторые люди говорят, почему ты еще не там в UFC, я говорю им: Эй, мы не получаем ваши народные деньги, мы не получаем помощь как другие. Мы своими силами, оплачиваем все расходы (перелеты, сборы, питание, тренерам и тд) мы как воины одни в поле. Но мы продолжаем работать и стремиться к цели! Не плачем и не жалуемся и не просим помощи!





А делаем все, что в наших силах. И даже если мы иногда проигрываем, никто из вас не посмеет критиковать нас, так ни государство, ни кто то другой, даже палец об палец не ударил, чтобы мы побеждали! Так какого черта, вы тогда задаете вопросы?» — написал Хамитов.