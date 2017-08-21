Турнир студенческой лиги ММА в Грозном отменен из-за гибели двух бойцов

Турнир должен был пройти в воскресенье в Грозном.

Турнир студенческой лиги смешанных единоборств (MMA) в Грозном отменили из-за гибели в ДТП двух бойцов. Об этом сообщил президент лиги Гиви Папаскуа, его слова приводит « Р-Спорт ».





«К сожалению, турнир студенческой лиги MMA в Грозном отменен из-за того, что два бойца вчера погибли в ДТП в Чечне. Это Мансур Денилханов и Арсен Каракетов», — заявил Папаскуа.





Подробности произошедшего не уточняются. Известно, что два других спортсмена, Дмитрий Суродеев и Александр Колесников, находятся под наблюдением врачей, а Сергей Денисов получил легкие травмы.





«Приношу свои искренние соболезнования от союза ММА России родным и близким погибших ребят. И желаю скорейшего восстановления тем спортсменам, за здоровье и жизнь которых борются врачи. Надеюсь, что все они поправятся», — сказал первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин





Турнир должен был пройти в воскресенье в Грозном.





Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости



