СМИ сообщили о готовности «Манчестер Сити» купить Месси за 300 миллионов евро
21 августа 2017, 10:58
3 августа «Барселону» покинул другой звездный нападающий — бразильский форвард Неймар.
Английский Манчестер Сити готов выкупить нападающего испанской Барселоны Лионеля Месси за 300 миллионов евро. Об этом сообщает The Sun.
Именно эти отступные прописаны в контракте аргентинца с сине-гранатовыми. «Горожане» хотят приобрести Месси до повышения этой суммы, которая должна возрасти до 400 миллионов евро.
3 августа «Барселону» покинул другой звездный нападающий — бразильский форвард Неймар. Он перешел в «Пари Сен-Жермен», французский клуб заплатил за новичка 222 миллиона евро.
В начале июля появилась информация, что Месси продлил соглашение с «Барселоной». Сообщалось, что по новому контракту, подписанному на срок до 2021 года, аргентинец должен был стать первым футболистом, зарабатывающим более миллиона фунтов стерлингов в неделю. Отмечалось, что во время переговоров с каталонцами Месси выражал желание покинуть клуб.
Фото: Sergio Perez / Reuters
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