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В ВКО за выходные сгорели три автомобиля

21 августа 2017, 11:10

Во всех трех случаях специалисты отрабатывают версию — неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

В Восточно-Казахстанской области за выходные огонь повредил три машины, причем две из них загорелись на ходу, передает YK-avto.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

На трассе Усть-Каменогорск — Семей во время движения загорелся автомобиль BMW. Пожар возник в моторном отсеке. До приезда огнеборцев огонь охватил машину практически целиком. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание за несколько минут.

В Зайсанском районе на трассе Зайсан — Теректы на ходу загорелся автомобиль Audi. К месту происшествия пожарных не вызывали. Машина сгорела практически полностью.

В Семее во время стоянки загорелся автомобиль Volkswagen Passat. Пожарные прибыли в течение нескольких минут и быстро ликвидировали пожар.

Во всех трех случаях специалисты отрабатывают версию — неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

Михаил Потапов.

Фото: telefact.ru.

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