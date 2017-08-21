В ВКО за выходные сгорели три автомобиля
21 августа 2017, 11:10
Во всех трех случаях специалисты отрабатывают версию — неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.
В Восточно-Казахстанской области за выходные огонь повредил три машины, причем две из них загорелись на ходу, передает YK-avto.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
На трассе Усть-Каменогорск — Семей во время движения загорелся автомобиль BMW. Пожар возник в моторном отсеке. До приезда огнеборцев огонь охватил машину практически целиком. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание за несколько минут.
В Зайсанском районе на трассе Зайсан — Теректы на ходу загорелся автомобиль Audi. К месту происшествия пожарных не вызывали. Машина сгорела практически полностью.
В Семее во время стоянки загорелся автомобиль Volkswagen Passat. Пожарные прибыли в течение нескольких минут и быстро ликвидировали пожар.
Во всех трех случаях специалисты отрабатывают версию — неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.
Михаил Потапов.
Фото: telefact.ru.
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