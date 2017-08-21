Мэйуэзер проведет последнюю неделю перед боем с Макгрегором в стрип-клубе

Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший проведет последнюю неделю перед поединком с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором в собственном стрип-клубе. Об этом Мэйуэзер написал на своей странице в Instagram.





«Приходите потусоваться со мной в клубе Girl Collection и спросите у меня обо всем, что вас интересует, лично. С 17 по 28 августа я буду общаться там с фанатами. Все верно, я буду устраивать вечеринки всю неделю перед боем! Приводите друзей, встретимся на месте», — написал Мэйуэзер.





18 августа американец объявил, что окончательно завершит карьеру после боя с Макгрегором. Он признался, что пообещал это своей семье и друзьям. Мэйуэзер вешал перчатки на гвоздь в сентябре 2015 года. В последнем поединке он победил соотечественника Андре Берто единогласным решением судей, пишет Lenta.ru





Поединок по правилам бокса между Макгрегором и Мэйуэзером пройдет 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не будет носить титульного характера. По сообщениям СМИ, ирландец заработает за бой 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.





Фото: Steve Marcus / Reuters



