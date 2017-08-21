Уникальные фотографии: жизнь девочки до рождения
21 августа 2017, 11:20
Как зарождается и развивается жизнь в утробе матери? Благодаря этой подборке уникальных фото можно пронаблюдать за чудом развития человеческого существа от самого зачатия и до родов.
Многие спорят о том, есть ли жизнь после смерти, но мы точно знаем, что есть жизнь до рождения! Девять месяцев после зачатия маленькое чудо внутри женщины развивается и растет. Причем проходит этот процесс крайне интересно, сообщает Bigpicture.ru.
Через 4 дня после оплодотворения.
После оплодотворения зигота уже обладает предопределенным полом (вот это, например, девочка!) и уникальным набором ДНК. Ее ДНК будет определять развитие ее тела в течение следующих девяти месяцев (а потом и всю жизнь).
5-6 недель беременности.
Несмотря на то, что плод достиг лишь 6 мм в длину, его нос, рот и ушки уже начинают формироваться. Сердце девочки бьется около 100 раз в минуту (почти в два раза быстрее сердца матери), а по телу начинает циркулировать кровь. Мозговые волны различимы уже в 2-3 недели!
Седьмая неделя беременности.
Сверху, по часовой стрелке: хорионический мешочек, мозг, амниональный мешочек, глаз, печень, пуповина, плацента.
Десятая неделя беременности.
Все главные функции организма запущены: почки, кишечник, мозг и печень уже принялись за работу. Крошечные ручки и ножки уже начинают сгибаться.
Двенадцатая неделя.
Мышцы начинают набирать массу, так что все свободное время девочка тянется и пинается. Ее рефлексы начинают развиваться, и, если положить руку на живот, она наверняка ответит, хотя вы этого еще не почувствуете.
Шестнадцатая неделя беременности.
Сосет пальчик на 18-20-й неделе беременности.
Уже сейчас у нее появился свой уникальный набор отпечатков.
Шесть месяцев беременности.
Ребенок может отвечать на внешние звуки движениями и ускорением пульса. Мать заметит резкие движения ребенка, если малыш икает!
Шесть-семь месяцев беременности.
Восемь месяцев беременности.
Этот малыш уже слышит и начинает узнавать голос мамы. У него розовая кожа, и он уже начинает приобретать свою милую пухлую форму, свойственную всем новорожденным. Это накопление жиров очень важно, так как помогает ребенку регулировать температуру тела после появления на свет.
А в этом видео вы увидите долгий девятимесячный процесс меньше чем за пять минут!
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