Илон Маск и 116 ученых потребовали от ООН запретить роботов-убийц

116 специалистов, представляющих 26 стран мира, обратилась к ООН с призывом запретить разработку и использование автономного оружия

Среди авторов, подписавших петицию против использования автономных боевых роботов, — гендиректор SpaceX Илон Маск и основатель компании, занимающейся искусственным интеллектом, DeepMind Мустафа Сулейман.

Бизнесмены и ученые считают, что новая гонка вооружений грозит миру третьей революцией в это области, сравнимой с изобретением пороха и ядерного оружия. В документе подчеркивается, «если ящик Пандоры будет открыт, закрыть его будет крайне сложно». Авторы приравнивают автономное оружие к химическому и настаивают на его полном запрете. Текст заявления приводит газета The Guardian.





«Когда автономное летальное оружие будет создано, оно позволит вести военные действия на невиданном ранее уровне и в такие сжатые сроки, что человечество будет не в состоянии их осознать. Новый тип вооружения может стать оружием диктаторов и террористов, используемым против мирного населения. Хакеры смогут взламывать его и использовать в недопустимых целях».





Письмо, касающееся роботизированной техники, способной вести боевые действия без участия человека, направлено в ООН в преддверии стартующей в Мельбурне конференции по вопросам искусственного интеллекта, сообщает «Интерфакс».