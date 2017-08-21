Илон Маск и 116 ученых потребовали от ООН запретить роботов-убийц
21 августа 2017, 11:27
Они считают, что новая гонка вооружений грозит миру третьей революцией в это области, сравнимой с изобретением пороха и ядерного оружия.
116 специалистов, представляющих 26 стран мира, обратилась к ООН с призывом запретить разработку и использование автономного оружия, сообщает НТВ.ru.
Среди авторов, подписавших петицию против использования автономных боевых роботов, — гендиректор SpaceX Илон Маск и основатель компании, занимающейся искусственным интеллектом, DeepMind Мустафа Сулейман.
Бизнесмены и ученые считают, что новая гонка вооружений грозит миру третьей революцией в это области, сравнимой с изобретением пороха и ядерного оружия. В документе подчеркивается, «если ящик Пандоры будет открыт, закрыть его будет крайне сложно». Авторы приравнивают автономное оружие к химическому и настаивают на его полном запрете. Текст заявления приводит газета The Guardian.
«Когда автономное летальное оружие будет создано, оно позволит вести военные действия на невиданном ранее уровне и в такие сжатые сроки, что человечество будет не в состоянии их осознать. Новый тип вооружения может стать оружием диктаторов и террористов, используемым против мирного населения. Хакеры смогут взламывать его и использовать в недопустимых целях».
Письмо, касающееся роботизированной техники, способной вести боевые действия без участия человека, направлено в ООН в преддверии стартующей в Мельбурне конференции по вопросам искусственного интеллекта, сообщает «Интерфакс».
Ранее Илон Маск называл искусственный интеллект настоящей угрозой всей человеческой расе. По его мнению, с помощью ИИ можно устроить невиданных масштабов информационную войну, распространяя и насаждая ложную информацию. Искусственный интеллект, по его словам, представляет большую угрозу, чем ядерный конфликт с Северной Кореей. Противник мнения Маска основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг отмечал, что ИИ напротив способен сделать жизнь людей значительно лучше, а любые сценарии конца света совершенно безосновательны. Тем не менее в ходе недавнего эксперимента по обучению интернет-ботов Facebook был вынужден их отключить, так как чат-боты, быстро усвоив предложенные алгоритмы, изобрели собственный язык, недоступный для человеческого понимания.
Фото: ИА "Политика сегодня"
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