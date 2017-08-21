Зарегистрирован третий кандидат в президенты Кыргызстана
21 августа 2017, 11:34
Им стал Сооронбай Жээнбеков.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала сегодня третьего кандидата в президенты Кыргызстана. Им стал Сооронбай Жээнбеков, сообщает 24.kg.
Сооронбай Жээнбеков - ныне действующий премьер-министр. Ожидается, что сегодня он должен подать в отставку.
На выборы он идет от СДПК. На экзамене по государственному языку получил 94,6 балла. Он сдал более 50 тысяч подписных листов, из которых 45,9 тысячи признали действительными.
Фото: 24.kg
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