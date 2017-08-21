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Выставивший покупателя из супермаркета полицейский наказан

21 августа 2017, 11:47

Глава МВД прокомментировал инцидент.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов прокомментировал инцидент в Темиртау с участием полицейского, сообщает Zakon.kz. Ответ на обращение общественника Жана Ботанова министр дал на портале "Открытый диалог".

Напомним, инцидент произошел во время визита Премьер-министра Казахстана в Карагандинскую область. Полицейский в грубой форме вытолкал покупателя из супермаркета из-за "охраняемого лица". Пользователей Сети возмутило поведение полицейского. В ДВД области сообщили, что по данному факту изучались материалы и выяснялись обстоятельства.

"Местной полицейской службой ДВД Карагандинской области проведено служебное расследование, по результатам которого сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности, - ответил глава МВД РК.



Евгения Вологодская.

Фото: кадр из видео.

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