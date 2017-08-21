Выставивший покупателя из супермаркета полицейский наказан
21 августа 2017, 11:47
Глава МВД прокомментировал инцидент.
Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов прокомментировал инцидент в Темиртау с участием полицейского, сообщает Zakon.kz. Ответ на обращение общественника Жана Ботанова министр дал на портале "Открытый диалог".
Напомним, инцидент произошел во время визита Премьер-министра Казахстана в Карагандинскую область. Полицейский в грубой форме вытолкал покупателя из супермаркета из-за "охраняемого лица". Пользователей Сети возмутило поведение полицейского. В ДВД области сообщили, что по данному факту изучались материалы и выяснялись обстоятельства.
"Местной полицейской службой ДВД Карагандинской области проведено служебное расследование, по результатам которого сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности, - ответил глава МВД РК.
Евгения Вологодская.
Фото: кадр из видео.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874054-438ed482dd33b4c35760f7ec6bf7639c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...