В Казахстане вносят поправки в законодательство о религии

Главное фото: пресс-служба Министерства по делам религий и гражданского общества РК

В Министерстве по делам религий и гражданского общества РК состоялось заседание под председательством вице-министра Берика Арына. Темой заседания стало обсуждение проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений», передает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во встрече приняли участие руководство Духовного управления мусульман Казахстана, имамы, представители фонда «Уақып», научно-исследовательского и аналитического центра по вопросам религий, ученые-религиоведы.

В своем приветственном слове вице-министр Берик Арын подчеркнул, что законодательство о религиозной деятельности и религиозных объединениях должно устанавливать правовые нормы, которые с одной стороны гарантируют и защищают права граждан, а с другой - минимизируют возможности использования религии в экстремистских и иных деструктивных целях.

Об основных нововведениях поведал руководитель Управления религиоведческой экспертизы Комитета по делам религий Балгабек Мырзаев. По его словам, проект Закона предлагает нормы, которые позволят регулировать получение духовного образования за рубежом, участие госслужащих в религиозной деятельности, запрет на ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах, заключение брака по религиозным обрядам.

Кроме того, законопроект вводит запрет на ношение предметов одежды деструктивных идеологических течений, распространение и рекламирование их вероучения в СМИ, усилит ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность.

В своих выступлениях участники отметили важность и своевременность подготовленных поправок в законодательные акты по вопросам религиозной деятельности, которые должны послужить основой для укрепления светских принципов государства, формирования общегосударственной системы по противодействию распространению идеологии религиозного экстремизма.

Напомним, проект Закона размещен на официальном сайте Министерства по делам религий и гражданского общества РК и портале «Электронного Правительства».