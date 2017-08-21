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Таиланд хочет ввести вооруженную охрану на авиарейсах для борьбы с террором

21 августа 2017, 11:51

Работа офицеров охраны на гражданских авиалиниях будет организована в соответствии с принципами и нормами авиационной безопасности, разработанными и принятыми ООН.

Военно-воздушным силам Таиланда поручено срочно подготовить группу офицеров к несению вооруженной охранной службы на гражданских авиарейсах в связи с усилившейся угрозой терроризма в мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Bangkok Post.

Сорок офицеров ВВС, прошедших подготовку спецназа и воздушно-десантных войск, выделены для прохождения четырехнедельной подготовки вооруженной охраны авиарейсов. Курс представляет собой комплекс теоретических лекций и практических упражнений на макетах авиалайнеров, говорится в сообщении.

После окончания курса офицерам охраны авиарейсов предстоит еще один, полностью практический курс, после чего они, одетые в гражданскую одежду, но вооруженные пистолетами, займут свои места в пассажирских креслах авиалайнеров.

Наличие вооруженной охраны с оружием скрытого ношения в салонах авиалайнеров разрешено таиландским законом об авиационном сообщении и навигации, новая редакция которого была недавно принята парламентом страны. Работа офицеров охраны на гражданских авиалиниях будет организована в соответствии с принципами и нормами авиационной безопасности, разработанными и принятыми ООН. Охрана будет действовать на самолетах авиакомпаний, находящихся в таиландской юрисдикции. Охранники будут работать на рейсах, выполняющихся на направлениях с наиболее высоким уровнем террористической угрозы.

Фото: © AFP 2017 / Lillian Suwanrumpha

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