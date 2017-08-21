Малахов написал напутственные слова преемнику в передаче "Пусть говорят"
21 августа 2017, 11:57
"Дима, на тебя вся надежда! На днях видел фрагменты "Пусть говорят" с твоим участием. Уверен, у тебя все получится!".
Телеведущий Андрей Малахов написал напутственные слова преемнику в передаче "Пусть говорят", сообщает РИА Новости.
Ведущим "Пусть говорят" на Первом канале стал Дмитрий Борисов.
"Дима, на тебя вся надежда! На днях видел фрагменты "Пусть говорят" с твоим участием. Уверен, у тебя все получится!", — написал Малахов на сайте StarHit, главным редактором которого он является.
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Фото: Cosmopolitan
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