В Казахстане внесут поправки, предусматривающие регулирование духовного обучения за рубежом

Кроме того, законопроект вводит запрет на ношение предметов одежды деструктивных идеологических течений, распространение и рекламирование их вероучения в СМИ.

В Министерстве по делам религий и гражданского общества РК на заседании под председательством вице-министра Берика Арына обсудили проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений», сообщает Zakon.kz.





В обсуждении приняли участие руководство Духовного управления мусульман Казахстана, имамы, представители фонда «Уақып», научно-исследовательского и аналитического центра по вопросам религий, ученые-религиоведы.





В своем приветственном слове вице-министр Б.Арын подчеркнул, что законодательство о религиозной деятельности и религиозных объединениях должно устанавливать правовые нормы, которые с одной стороны гарантируют и защищают права граждан, а с другой - минимизируют возможности использования религии в экстремистских и иных деструктивных целях.





Об основных нововведениях рассказал руководитель Управления религиоведческой экспертизы Комитета по делам религий Балгабек Мырзаев.





По его словам, проект закона предлагает нормы, которые позволят регулировать получение духовного образования за рубежом, участие госслужащих в религиозной деятельности, запрет на ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах, заключение брака по религиозным обрядам.





Кроме того, законопроект вводит запрет на ношение предметов одежды деструктивных идеологических течений, распространение и рекламирование их вероучения в СМИ, усилит ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность.





В своих выступлениях участники отметили важность и своевременность подготовленных поправок в законодательные акты по вопросам религиозной деятельности, которые должны послужить основой для укрепления светских принципов государства, формирования общегосударственной системы по противодействию распространению идеологии религиозного экстремизма.





Напомним, проект закона размещен на официальном сайте Министерства по делам религий и гражданского общества РК и портале «Электронного Правительства».



