Боксер Али Ахмедов посвятил свою победу казахстанцам
21 августа 2017, 12:06
Ахмедов нокаутировал американца в четвертом раунде
Чемпион мира среди молодежи в полутяжелом весе по версии WBC Али Ахмедов посветил свою победу над американцем Кертисом Хиллом-младшим своему народу, и своей стране. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram
«Эту победу я посвящаю своему народу, своей стране Казахстан! Хочу выразить большую благодарность всем, кто поддерживает, переживает и радуется за меня. Спасибо моему тренеру Сагатбеку Мусаханову за его бесценный труд и за всю работу. Впереди большие цели, большие бои, и конечно же, много работы. Спасибо всем за поддержку! Алга, Казахстан!», — написал Ахмедов
And the new WBC Youth World champion! Эту победу я посвящаю своему народу, своей стране Казахстан ????????! Хочу выразить большую благодарность всем кто поддерживает, переживает и радуется за меня. Спасибо моему тренеру @sagatbek_mussakhanov за его бесценный трут и за всю работу. Впереди большие цели, большие бои, и конечно же много работы✊️ Спасибо всем за поддержку ???? Алга Казахстан ????????!!!
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