Боксер Али Ахмедов посвятил свою победу казахстанцам

Чемпион мира среди молодежи в полутяжелом весе по версии WBC Али Ахмедов посветил свою победу над американцем Кертисом Хиллом-младшим своему народу, и своей стране. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram





«Эту победу я посвящаю своему народу, своей стране Казахстан! Хочу выразить большую благодарность всем, кто поддерживает, переживает и радуется за меня. Спасибо моему тренеру Сагатбеку Мусаханову за его бесценный труд и за всю работу. Впереди большие цели, большие бои, и конечно же, много работы. Спасибо всем за поддержку! Алга, Казахстан!», — написал Ахмедов







