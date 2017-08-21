Боксер Али Ахмедов посвятил свою победу казахстанцам

21 августа 2017, 12:06

Ахмедов нокаутировал американца в четвертом раунде

Чемпион мира среди молодежи в полутяжелом весе по версии WBC Али Ахмедов посветил свою победу над американцем Кертисом Хиллом-младшим своему народу, и своей стране. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram

«Эту победу я посвящаю своему народу, своей стране Казахстан! Хочу выразить большую благодарность всем, кто поддерживает, переживает и радуется за меня. Спасибо моему тренеру Сагатбеку Мусаханову за его бесценный труд и за всю работу. Впереди большие цели, большие бои, и конечно же, много работы. Спасибо всем за поддержку! Алга, Казахстан!», — написал Ахмедов



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