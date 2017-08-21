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Workshop : «Модернизация общественного сознания»

21 августа 2017, 12:08

В Workshop обсудили такие вопросы как «Умение выбрать тему», «Пути привлечения читателей», «Войти в ТОП-5», «Повышение рейтинга», «PR технологии», «Создание имиджа».

Впервые в Талдыкоргане Республиканский интернет портал «Nur.kz» провел workshop с участием специалистов государственных учреждений, начальников отделов внутренней политики районов, городов и пресс-секретарей, представителей СМИ.

Цель мероприятия научить представителей государственных органов к подаче качественной, а так же читаемой информаций используя современные инструменты такие как Targeting, СЕО, SMM. Об этом выступили с лекциями директор по работе с государственными учреждениями интернет ресурса «Nur.kz» Ержан Сейтказинов , начальник отдела SMM Дилара Толыбаева и ведущий редактор Лейла Темирхановна.



«Основная проблема госорганов и СМИ - в отсутствии коммуникаций. Надеюсь, что проведенный тренинг показал его участникам, насколько важны открытость и взаимодействие в условиях нынешней медиареальности», - сказала ведущий редактор интернет портал NUR.KZ Лейла Темирхановна.

Напомним, республиканский интернет портал NUR.KZ – начал свою работу 4 марта 2009 года и с того времени стал самым известным порталом в интернете. У страниц сайта более 4 млн. читателей.

«Хоть я и журналист с многолетним стажем могу сказать что Workshop был очень интересным. Мы узнали как раскрутить в социальных сетях свою официальную страницу. Я уверена благодаря сегодняшнему тренингу сотрудники государственных органов будут правильно позиционировать свою работу в информационном пространстве», - сказала Сандугаш Дуйсенова.



В Workshop обсудили такие вопросы как «Умение выбрать тему», «Пути привлечения читателей», «Войти в ТОП-5», «Повышение рейтинга», «PR технологии», «Создание имиджа».




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