После аварии поездов в Индии от должности отстранили четверых чиновников

Министерство железных дорог Индии отстранило от работы четырех высокопоставленных сотрудников после железнодорожной аварии на севере страны, в результате которой погибли 23 человека

Решение об отстранении от работы четырех сотрудников и назначении отпуска еще троим было принято после того, как появились доказательства их возможной причастности к инциденту.





"Действия в отношении них были предприняты после того, как было обнаружено, что халатность с их стороны привела к сходу поезда с рельсов", — сказал агентству источник.





Напомним , поезд сошел с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш в субботу. По последним данным, 23 человека погибли, более 1250 получили ранения. В настоящий момент власти проводят расследование причин трагедии. Ранее газета Times of India сообщала, что машинист поезда мог не знать о ремонте путей, поэтому двигался на высокой скорости. По данным издания, причиной катастрофы стала халатность сотрудников железнодорожного управления, которые вовремя не оповестили машиниста поезда о проведении ремонтных работ.





Правительство Индии назначило компенсации родственникам погибших в размере 7,7 тысячи долларов. Согласно решению правительства, каждый пострадавший получит материальную помощь в размере 1,5 тысячи долларов.



