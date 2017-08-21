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После аварии поездов в Индии от должности отстранили четверых чиновников

21 августа 2017, 12:17

Решение об отстранении от работы четырех сотрудников и назначении отпуска еще троим было принято после того, как появились доказательства их возможной причастности к инциденту.

Министерство железных дорог Индии отстранило от работы четырех высокопоставленных сотрудников после железнодорожной аварии на севере страны, в результате которой погибли 23 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Решение об отстранении от работы четырех сотрудников и назначении отпуска еще троим было принято после того, как появились доказательства их возможной причастности к инциденту.

"Действия в отношении них были предприняты после того, как было обнаружено, что халатность с их стороны привела к сходу поезда с рельсов", — сказал агентству источник.

Напомним, поезд сошел с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш в субботу. По последним данным, 23 человека погибли, более 1250 получили ранения. В настоящий момент власти проводят расследование причин трагедии. Ранее газета Times of India сообщала, что машинист поезда мог не знать о ремонте путей, поэтому двигался на высокой скорости. По данным издания, причиной катастрофы стала халатность сотрудников железнодорожного управления, которые вовремя не оповестили машиниста поезда о проведении ремонтных работ.

Правительство Индии назначило компенсации родственникам погибших в размере 7,7 тысячи долларов. Согласно решению правительства, каждый пострадавший получит материальную помощь в размере 1,5 тысячи долларов.

Фото: © REUTERS

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