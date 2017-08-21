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«Ты ничего не знаешь, Джон Козловский»: если «Игру Престолов» снимут в России

21 августа 2017, 12:36

Мы собрали лучшие творения фотошоперов и предлагаем вам насладиться идеальными типажами.

Слухи об адаптации «Игры Престолов» в России появляются достаточно часто. Последний из них прошел совсем недавно — появилась информация, что телеканал НТВ приобрел права на адаптацию легендарной саги Джорджа Мартина. Реакция соцсетей не заставила себя ждать, сообщает Fototelegraf.ru.

Брутальный Данила Козловский в роли кудряшки-обояшки Джона Сноу. Можно даже не тратится на костюм и грим.


Светлана Ходченкова в роли Серсеи Ланнистер. Посмотрели бы мы, как она пойдет абсолютно обнаженной по Арбату.


Царь-батюшка российского кино Никита Михалков мог бы стать Тайвином Ланнистером.


Владимир Машков — Джейме Ланистер. Да, староват как брат-близнец Ходченковой, но можно сослаться, что жизнь потрепала.


Роль Вариса, мастера над шептунами, идеально подошла бы Александру Балуеву.

Были еще и другие варианты:















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