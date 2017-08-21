«Ты ничего не знаешь, Джон Козловский»: если «Игру Престолов» снимут в России
21 августа 2017, 12:36
Мы собрали лучшие творения фотошоперов и предлагаем вам насладиться идеальными типажами.
Слухи об адаптации «Игры Престолов» в России появляются достаточно часто. Последний из них прошел совсем недавно — появилась информация, что телеканал НТВ приобрел права на адаптацию легендарной саги Джорджа Мартина. Реакция соцсетей не заставила себя ждать, сообщает Fototelegraf.ru.
Брутальный Данила Козловский в роли кудряшки-обояшки Джона Сноу. Можно даже не тратится на костюм и грим.
Светлана Ходченкова в роли Серсеи Ланнистер. Посмотрели бы мы, как она пойдет абсолютно обнаженной по Арбату.
Царь-батюшка российского кино Никита Михалков мог бы стать Тайвином Ланнистером.
Владимир Машков — Джейме Ланистер. Да, староват как брат-близнец Ходченковой, но можно сослаться, что жизнь потрепала.
Роль Вариса, мастера над шептунами, идеально подошла бы Александру Балуеву.
Были еще и другие варианты:
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