«Ты ничего не знаешь, Джон Козловский»: если «Игру Престолов» снимут в России

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Слухи об адаптации «Игры Престолов» в России появляются достаточно часто. Последний из них прошел совсем недавно — появилась информация, что телеканал НТВ приобрел права на адаптацию легендарной саги Джорджа Мартина. Реакция соцсетей не заставила себя ждать





Брутальный Данила Козловский в роли кудряшки-обояшки Джона Сноу. Можно даже не тратится на костюм и грим.





Светлана Ходченкова в роли Серсеи Ланнистер. Посмотрели бы мы, как она пойдет абсолютно обнаженной по Арбату.





Царь-батюшка российского кино Никита Михалков мог бы стать Тайвином Ланнистером.





Владимир Машков — Джейме Ланистер. Да, староват как брат-близнец Ходченковой, но можно сослаться, что жизнь потрепала.





Роль Вариса, мастера над шептунами, идеально подошла бы Александру Балуеву.





Были еще и другие варианты:































