На Дальнем Востоке вторые сутки ищут убийцу чемпиона по пауэрлифтингу

21 августа 2017, 12:59

Утром 20 августа в центре Хабаровска во время драки Зиранов нанес несколько ударов Драчёву, от которых тот скончался.

В Хабаровском крае вторые сутки ищут подозреваемого в нанесении смертельных травм бывшему чемпиону мира и Европы по пауэрлифтингу Андрею Драчёву, пишет vesti.ru.

Как передает канал "Россия 24", по данным средств массовой информации, это 25-летний Анар Зиранов, который является членом одного из местных клубов единоборств.

Ранее поступившую ранее информацию о его задержании в СУ СКР по региону опровергли.

Утром 20 августа в центре Хабаровска во время драки Зиранов нанес несколько ударов Драчёву, от которых тот скончался. Предположительная причина смерти — черепно-мозговая травма.

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