На Дальнем Востоке вторые сутки ищут убийцу чемпиона по пауэрлифтингу

Утром 20 августа в центре Хабаровска во время драки Зиранов нанес несколько ударов Драчёву, от которых тот скончался.

В Хабаровском крае вторые сутки ищут подозреваемого в нанесении смертельных травм бывшему чемпиону мира и Европы по пауэрлифтингу Андрею Драчёву, пишет vesti.ru





Как передает канал "Россия 24", по данным средств массовой информации, это 25-летний Анар Зиранов, который является членом одного из местных клубов единоборств.





Ранее поступившую ранее информацию о его задержании в СУ СКР по региону опровергли.





Утром 20 августа в центре Хабаровска во время драки Зиранов нанес несколько ударов Драчёву, от которых тот скончался. Предположительная причина смерти — черепно-мозговая травма.