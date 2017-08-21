Бакытжан Сагинтаев провел заседание Высшей научно-технической комиссии при правительстве РК

Сегодня в Доме министерств под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Высшей научно-технической комиссии при правительстве РК (ВНТК), передает BNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе заседания обсуждены приоритетные направления развития науки на текущем этапе, а также вопросы дальнейшего финансирования науки и проект научно-технической программы МОН РК «Разработка оригинальных лекарственных препаратов и коммерциализация результатов их исследований на 2018-2020 годы», разработанный в целях развития фармацевтического кластера в стране.

Напомним, Высшая научно-техническая комиссия при правительстве создана Постановлением Правительства РК 20 апреля 2011 года и является консультативно-совещательным органом при правительстве РК. Заседания ВНТК проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.