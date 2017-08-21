|
Утвержден стандарт государственной услуги «Проверка знаний руководителей юридических лиц, декларирующих промышленную безопасность»
|
Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 394 «Об утверждении стандарта государственной услуги «Проверка знаний руководителей юридических лиц, декларирующих промышленную безопасность, а также членов постоянно действующих экзаменационных комиссий указанных юридических лиц» (не введен в действие)
|
В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» утвержден стандарт государственной услуги «Проверка знаний руководителей юридических лиц, декларирующих промышленную безопасность, а также членов постоянно действующих экзаменационных комиссий указанных юридических лиц».
В частности, стандарт государственной услуги разработан Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее - Министерство).
Государственная услуга оказывается Министерством и Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства (далее - услугодатель).
Прием документов и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются через канцелярию услугодателя и его территориальных департаментов.
Срок оказания государственной услуги:
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю - 15 (пятнадцать) рабочих дней;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов - 20 (двадцать) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания - 15 (пятнадцать) минут.
Форма оказания государственной услуги бумажная.
Результат оказания государственной услуги - протокол и удостоверение по формам, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему стандарту государственной услуги.
Форма представления результата оказания государственной услуги: бумажная.
Государственная услуга оказывается бесплатно юридическим лицам.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.