Сагинтаев провел заседание высшей научно-технической комиссии при правительстве РК
21 августа 2017, 13:34
Сегодня в Үкімет үйі под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание высшей научно-технической комиссии при правительстве РК (ВНТК).
В ходе заседания обсуждены приоритетные направления развития науки на текущем этапе, а также вопросы дальнейшего финансирования науки и проект научно-технической программы МОН РК «Разработка оригинальных лекарственных препаратов и коммерциализация результатов их исследований на 2018–2020 годы», разработанный в целях развития фармацевтического кластера в стране, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.
Напомним, высшая научно-техническая комиссия при правительстве создана постановлением правительства РК 20 апреля 2011 года и является консультативно-совещательным органом. Заседания ВНТК проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Фото: Primeminister.kz
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