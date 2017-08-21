Прожорливые бакланы объедают рыбу в Иртыше

Рыбаки Майского района Павлодарской области бьют тревогу: за последние годы в этой местности резко увеличилось число бакланов, которые уничтожают рыбу в округе, передает передает pavlodarnews.kz





По словам местных жителей, приславших видео в редакцию агентства, птиц в пойме Иртыша тысячи. Пернатые «знамениты» тем, что маленькую рыбу съедают, а крупную выбрасывают на берег.





Как прокомментировали агентству в Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, проблему растущей численности бакланов, в данный момент рассматривают ученые всего Казахстана. А месяц назад в Прииртышье этой теме посвятили круглый стол. В обсуждении участвовали представители областной теринспекции, природоохранной прокуратуры, управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, госучреждений по охране лесов и животного мира, Баянаульского нацпарка, резервата «Ертіс орманы», а также егери и охотники региона.





- На завтра у нас совместно с учеными запланирован выезд в Майский район, - рассказывает руководитель отдела животного мира и охотничьего хозяйства областной территориальной инспекции Арман Мукатаев. - Хотим выяснить, есть ли урон народному хозяйству от этих птиц, есть ли ущерб и какой. Для этого необходимо сделать биологическое обоснование и отправлять образцы на экологическую экспертизу. Пока что эти птицы довольно комфортно чувствуют себя в пойме Иртыша. Один баклан в сутки потребляет до килограмма рыбы. Здесь для них хорошая кормовая база, отсутствует фактор беспокойства, то есть охота в пойме запрещена, никто птицу не тревожит. Тем не менее, бакланы не гнездятся на территории Павлодарской области. Они появились здесь около трех лет назад. Эти птицы – перелетные, мигрируют к нам из Семея. Завтрашнюю проверку инициировала егерская служба Майского района, из других районов нашей области пока жалоб нет.





Между тем, экологи не торопятся решать проблему численности прожорливых пернатых кардинально, поскольку есть риск превратить баклана в исчезающий вид, как это уже происходило в России. Казахстанские эксперты изучили опыт других стран. Например, прибалтийским ученым в решении этой проблемы помогли фейерверки. Салют напугал бакланов так, что они оставили свои гнезда. Для Павлодарской области этот пример не годится, поскольку гнезд баклана здесь нет.





- В данный момент на уровне республики поднят вопрос о переводе баклана из регулируемого вида птиц в охотничий вид, - уточнили в территориальной инспекции.









Светлана Воронова.



