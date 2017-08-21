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Лимузин Ельцина продали в Петербурге за 19,7 млн рублей

21 августа 2017, 14:02

Автомобиль "не битый", имеет "задний привод, левый руль", пробег составляет 60 тыс. километров.

Бронированный лимузин Mercedes-Benz S-klasse Trasco Bremen, на котором первый президент России Борис Ельцин выезжал на официальные и личные встречи, продан в Петербурге за 19,7 млн рублей, сообщает ТАСС.

Ранее соответствующее объявление появилось на одном из сайтов по продаже автомобилей. Как сообщили в автосалоне, лимузин вызвал большой интерес среди покупателей и журналистов.

Согласно объявлению, автомобиль "не битый", имеет "задний привод, левый руль", пробег составляет 60 тыс. километров. Лимузин сделали по спецзаказу.

Продавец счел, что автомобиль может стать "достойным экземпляром для хорошей коллекции".

Фото: соцсети


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