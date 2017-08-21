Подсудимый озвучил подробности и мотивы убийства девушки-фармацевта в Алматинской области





Это жестокое убийство в микрорайоне Асыл Арман повергло в шок всю страну. С фармацевтом Жанар Насыровой расправились прямо на ее рабочем месте в аптеке. Причем 22 ножевых ранения ей нанес собственный супруг, с которым женщина прожила 12 лет. Выйти на след преступника полицейским удалось благодаря камерам видеонаблюдения.





«Он нанес потерпевшей удары ножом. А затем перерезал ей горло. И скрылся с места преступления», - сообщил прокурор Тлеугали Сарсембаев.





Истекающую кровью Жанар доставили в больницу. Но ранения оказались несовместимыми с жизнью. Супруга задержали практически сразу. А в суде, он, не пряча лица от камер, решил рассказать о причине своего поступка.





«У Жанар появился мужчина. Он разрушил нашу семью. Она с ним встречалась, и я об этом узнал. После выяснения отношений Жанар ушла, забрав детей. После этого я уже не осознавал, что делал. Очнулся только тогда, когда вонзил ей нож в горло», - рассказал подозреваемый Азамат Кулымбетов.





Родные убитой Жанар Насыровой эти слова полностью опровергают. Они утверждают, что женщина всегда была верной супругой. Разногласия в семье, говорят были, но возникали они из-за того, что их зять не работал и часто избивал Жанар.





«Он ей житья не давал. Постоянно ее избивал. Они уже подали документы на расторжение брака. Процесс шел. Но этот изверг убил ее до развода», - сообщила мать Жанар Насыровой Секер Конкасова.





Родные Жанар сейчас воспитывают двоих сыновей убитой женщины. Дети очень скучают и не могут поверить, что материнской теплоты их лишил самый родной человек. Между тем родители убитой надеются на справедливый вердикт. Главное судебное разбирательство назначено на следующую неделю.



