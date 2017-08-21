Подсудимый озвучил подробности и мотивы убийства девушки-фармацевта в Алматинской области
21 августа 2017, 14:03
Мужчина сообщил леденящие душу подробности убийства собственной жены. А главное - рассказал о мотивах преступления.
Ссылается Азамат Кулымбетов на состояние аффекта, впрочем, родные жертвы в это не верят - говорят, убийство хладнокровно спланированное. Речь идёт о смерти фармацевта в микрорайоне Асыл Арман, передает ТК "Алматы".
Это жестокое убийство в микрорайоне Асыл Арман повергло в шок всю страну. С фармацевтом Жанар Насыровой расправились прямо на ее рабочем месте в аптеке. Причем 22 ножевых ранения ей нанес собственный супруг, с которым женщина прожила 12 лет. Выйти на след преступника полицейским удалось благодаря камерам видеонаблюдения.
«Он нанес потерпевшей удары ножом. А затем перерезал ей горло. И скрылся с места преступления», - сообщил прокурор Тлеугали Сарсембаев.
Истекающую кровью Жанар доставили в больницу. Но ранения оказались несовместимыми с жизнью. Супруга задержали практически сразу. А в суде, он, не пряча лица от камер, решил рассказать о причине своего поступка.
«У Жанар появился мужчина. Он разрушил нашу семью. Она с ним встречалась, и я об этом узнал. После выяснения отношений Жанар ушла, забрав детей. После этого я уже не осознавал, что делал. Очнулся только тогда, когда вонзил ей нож в горло», - рассказал подозреваемый Азамат Кулымбетов.
Родные убитой Жанар Насыровой эти слова полностью опровергают. Они утверждают, что женщина всегда была верной супругой. Разногласия в семье, говорят были, но возникали они из-за того, что их зять не работал и часто избивал Жанар.
«Он ей житья не давал. Постоянно ее избивал. Они уже подали документы на расторжение брака. Процесс шел. Но этот изверг убил ее до развода», - сообщила мать Жанар Насыровой Секер Конкасова.
Родные Жанар сейчас воспитывают двоих сыновей убитой женщины. Дети очень скучают и не могут поверить, что материнской теплоты их лишил самый родной человек. Между тем родители убитой надеются на справедливый вердикт. Главное судебное разбирательство назначено на следующую неделю.
Алтыншаш Смагулова, Айдана Мейрамбай, Канат Кигизбаев
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