В Алматы завершился двухдневный музыкальный фестиваль «Star of Asia»

Открытие второго дня музыкального фестиваля «Star of Asia» началось с торжественной красной ковровой дорожки, по которой прошли лучшие популярные певцы Азии из Китая, Турции, Японии, Южной Кореи, Индии. Среди них южнокорейская К-рор группа «U-KISS», певица из Индии Sanah Moidutty, турецкая звезда Murat Boz, сообщает сообщает Zakon.kz





В течение двух дней на высокогорном катке «Медеу» вместе с зарубежными артистами выступали казахстанские исполнители: Дос-Мукасан, МузАРТ, Кайрат Нуртас, Мадина Садвакасова, Камшат Жолдыбаева, Али Окапов, Ерке Есмахан, Сундет Байгожин, Зарина Алтынбаева, Маржан Арапбаева, Алишер Каримов, Roya, Ademi, Аюми, Renzo, Black Dial и др.









«Это мой первый визит в Казахстан и мне здесь очень понравилось: все здорово, публика тепло встречает и поддерживает, в восторге от местной эстрады. А какое прекрасное место выбрали для проведения фестиваля – прямо посреди гор, при этом у Вас очень красивый город», - прокомментировала в ходе красной ковровой дорожки певица из Индии Sanah Moidutty.





Музыкальный фестиваль подобного формата прошел в Алматы впервые, став символичным продолжением традиций музыкального конкурса «Азия Дауысы», что отметили и отечественные артисты.





«Мне вспомнилось детство, когда 15 лет назад здесь проходил конкурс «Азия Даусы», мы приходили всей семьей и получали удовольствие, слушая в том числе иностранных исполнителей. Танцевали, что-то перекусывали, было замечательно. Нынешний фестиваль проходит с размахом, всем нравится, к тому же позволяет познакомиться с представителями других стран. Я надеюсь, что он будет проходить и в дальнейшем», - поделился впечатлениями Кайрат Нуртас.





Прямую трансляцию мероприятия осуществляли в 118 стран мира: США, Канада, Франция, Германия, Южная Корея, Япония, Россия, Китай и др. Кроме того, на «Star of Asia» приехала специальная съемочная группа телеканала «Euronews», блогеры из Канады, Кореи, Америки, России, журналисты из Индии, Грузии и др.





«В Алматы проходит грандиозное творческое мероприятие. Это как бы продолжение Азия Дауысы. Сегодня мы вспоминаем исполнителей, которые пели тогда, выступают современные певцы. Думаю это не последний фестиваль и надеюсь на то, что он станет традицией», – Медеу Арынбаев.





В концертных номерах использовались пиротехнические и лазерные установки, светодиодные конструкции и экраны, ЛЭД-факелы с подсветкой и подвижная сцена. На сцене артистов сопровождали барабанщики из Японии, артисты в светодиодных костюмах, ретромобили, спортивные мотоциклы, воздушные гимнасты и каскадеры, артисты балета, симфонический оркестр и др.





Напомним, что впервые на «Медеу» возведена сцена радиальной формы. Технический нюанс заключается в том, что сцены радиальной формы очень сложны и в Казахстане не устанавливаются. Авторский проект осуществляется совместно с партнёрами из Германии, России и Украины. Вертикальные экраны на порталах транслировали эмоции зрителей и звёзд, выступающих на сцене.









На сцене были предусмотрены специальные эффекты: поворотные механизмы и сценические лифты. Сцена данного формата, куда встроен двусторонний поворотный механизм со светодиодными экранами, на котором располагались и музыканты и артисты не отступил от мировых, европейских и азиатских стандартов. При этом конструкцию сцены дополняли горы.





Напомним, что мероприятие прошло в рамках Программы Президента РК «Рухани жанғыру» и открыло комплекс мероприятий, посвященных Дню города Алматы.









В течение месяца жителей и гостей города ждет насыщенная культурно-развлекательная программа: свыше 70-ти как новых, так уже полюбившихся фестивалей и концертов.





Жители и гости города смогут посетить международные фестивали музыки «Көк-Төбе - Опера» и «Парад оркестров» под открытым небом, фестиваль яблок «Aлма fest», фестиваль национальной кухни народа Казахстана «Той Қазан 2017», многотысячный Open Air «Gakku даусы», церемонию вручения Национальной кинопремии «Тулпар», Open Air спектакля «Базарым тарқамасын» ТЮЗ им. Г. Мусрепова и др. Приятно удивят и скидки в более чем 100 торговых центрах южной столицы в рамках «Almaty Sales Festival: Summer 2017».





В день города, 17 сентября на «Алматы Арена» пройдет VI Евразийская музыкальная премия телеканала Muzzone «EMA 2017».





Помимо культурно-развлекательных мероприятий, алматинцев и гостей города ждут зрелищные спортивные события. Среди них уже полюбившийся и ставший популярным турнир по қазақ күресі «Әлем Барысы». 9 сентября пройдут выступления бойцов ММА «Alash Pride», где главным событием вечера станет бой непобежденного Армана Оспанова с бразильцем Тиаго Таваресем. Кроме того, в этом году велогонка «Тур Алматы» пройдет в течение двух дней 28-29 сентября, что делает ее значимым спортивным событием среди международных многодневных туров. Прямую трансляцию будет вести телеканал «Евроспорт».





Стоит отметить, что в ближайшие несколько месяцев только в «Алматы Арена» пройдут концерты «ABBA platinum», «А’studio», «Грибы» и др. Во Дворце Республики пройдут концерты казахстанских и российских звезд эстрады, в т.ч. Торегали Тореали, Ваенги, Наргиз Закировой, Павла Воли и др.





Ко Дню города также планируется завершение реконструкции с приоритетом для пешеходов улиц Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра и площади «Астана», открытие социальных объектов и нового административного центра Наурызбайского района с акиматом, ЦОНом, почтамтом, судом, прокуратурой, управлением юстиции и др.