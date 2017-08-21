В Мангыстауской области на трассе сгорел пассажирский автобус
21 августа 2017, 14:36
Обошлось без пострадавших.
На трассе Актау-Каражанбас сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщили в ДЧС Мангистауской области, передает "Лада".
Возгорание автобуса произошло сегодня, 21 августа. Примерно в 11:48 на место происшествия прибыли спасатели.
- Возгорание ликвидировано в 12:11, автобус сгорел полностью. Пострадавших нет, - сообщили в дежурной части ДЧС по Мангистауской области.
Причины возгорания выясняются. Автобус, как рассказали очевидцы, вез вахтовиков к месту работы.
Фото и видео очевидцев.
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