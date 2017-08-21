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В Мангыстауской области на трассе сгорел пассажирский автобус

21 августа 2017, 14:36

Обошлось без пострадавших.

На трассе Актау-Каражанбас сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщили в ДЧС Мангистауской области, передает "Лада".

Возгорание автобуса произошло сегодня, 21 августа. Примерно в 11:48 на место происшествия прибыли спасатели.

- Возгорание ликвидировано в 12:11, автобус сгорел полностью. Пострадавших нет, - сообщили в дежурной части ДЧС по Мангистауской области.

Причины возгорания выясняются. Автобус, как рассказали очевидцы, вез вахтовиков к месту работы.




Фото и видео очевидцев.

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