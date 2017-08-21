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На сайт ЭКСПО была совершена хакерская атака

21 августа 2017, 14:38

Злоумышленники попытались вывести из строя сервер, где располагается официальный сайт выставки.

20 августа после 23-00 (по времени Астаны) была зафиксирована масштабная Ddos-атака на сервер, где располагается сайт expo2017.astana.com, передает Zakon.kz.

Злоумышленники попытались с помощью, распределенной атаки с разных IP-адресов вывести из строя сервер, генерируя высокую нагрузку (более 20 тысяч запросов в секунду).

Благодаря слаженной работе технической службы работоспособность сервера была полностью восстановлена. Все данные по Ddos-атаке на сервер были направлены в специальные службы.

Фото с сайта vestikavkaza.ru

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