На сайт ЭКСПО была совершена хакерская атака
21 августа 2017, 14:38
Злоумышленники попытались вывести из строя сервер, где располагается официальный сайт выставки.
20 августа после 23-00 (по времени Астаны) была зафиксирована масштабная Ddos-атака на сервер, где располагается сайт expo2017.astana.com, передает Zakon.kz.
Злоумышленники попытались с помощью, распределенной атаки с разных IP-адресов вывести из строя сервер, генерируя высокую нагрузку (более 20 тысяч запросов в секунду).
Благодаря слаженной работе технической службы работоспособность сервера была полностью восстановлена. Все данные по Ddos-атаке на сервер были направлены в специальные службы.
Фото с сайта vestikavkaza.ru
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