СМИ сообщили новые подробности дела о теракте в Барселоне
21 августа 2017, 14:39
На фотографиях, попавших в распоряжение газеты Pais, видно, как подозреваемый входит на территорию рынка, а затем выходит оттуда.
Основной подозреваемый в совершении наезда на людей в Барселоне скрылся с места преступления через рынок Бокерия, расположенный на улице Рамбла, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Pais.
На фотографиях, попавших в распоряжение газеты Pais, видно, как подозреваемый входит на территорию рынка, а затем выходит оттуда.
"Полиция подозревает, что с территории рынка он направился в район университета и затем угнал автомобиль", — пишет газета.
Ранее глава каталонских правоохранительных органов Хосеп Луис Траперо сообщил, что наезд на людей в центре Барселоны совершил один человек. Однако Траперо официально не смог подтвердить, что за рулем минивэна, совершившего наезд в Барселоне, находился 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе.
Напомним, 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.
Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое или трое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны, предположительно, совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.
*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане
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Фото: © AFP 2017 / Josep Lago
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