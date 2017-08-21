СМИ сообщили новые подробности дела о теракте в Барселоне

Основной подозреваемый в совершении наезда на людей в Барселоне скрылся с места преступления через рынок Бокерия, расположенный на улице Рамбл

На фотографиях, попавших в распоряжение газеты Pais, видно, как подозреваемый входит на территорию рынка, а затем выходит оттуда.





"Полиция подозревает, что с территории рынка он направился в район университета и затем угнал автомобиль", — пишет газета.





Ранее глава каталонских правоохранительных органов Хосеп Луис Траперо сообщил, что наезд на людей в центре Барселоны совершил один человек. Однако Траперо официально не смог подтвердить, что за рулем минивэна, совершившего наезд в Барселоне, находился 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе.



