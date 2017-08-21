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Павлодарские музыканты произвели фурор в Астане

21 августа 2017, 14:44

Дни культуры Павлодарской области в Астане пройдут до 23 августа.

Звезды казахстанской эстрады, выходцы из Прииртышья, и два симфонических оркестра Павлодарской области, которые устроили музыкальный «баттл», привели в восторг столичную публику, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Концерт в амфитеатре ЭКСПО-2017 в рамках Дней культуры Павлодарской области в Астане собрал более двух тысяч человек. Послушать популярных исполнителей и оркестровую музыку на территории международной выставки пришли как астанчане, так и павлодарцы, живущие в столице.


Среди почетных гостей - аким Астаны Асет Исекешев и глава компании «Астана ЭКСПО 2017» Ахметжан Есимов.


На большой сцене для зрителей выступили Меруерт Тусупбаева, Роза Мукатаева, Ринат Мальцагов, ЖанарДугалова и другие.

Гвоздем программы стала дуэль двух оркестров – павлодарского симфонического под управлением Булата Рахимжанова и оркестра казахских народных инструментов во главе с Талгатом Каримовым. Во время своеобразного баттла дирижеры будто передавали друг другу слово и оркестры поочередно играли музыку.


Известный скрипач Ордабек Дуйсен, специально прибывший на концерт павлодарских музыкантов, был впечатлен увиденным.

- Павлодарская область взрастила много талантливых музыкантов и очень приятно, что сегодня многих из них собрали в одно месте, - говорит Ордабек Дуйсен. – Среди павлодарских артистов действительно очень много самородков. Когда я проводил мастер-классы для детей в Павлодаре я увидел очень много таланта в них.



В этот вечер посетители выставки танцевали и пели вместе с павлодарцами, покинув территорию выставки только ближе к полуночи.

Напомним, Дни культуры Павлодарской области в Астане пройдут до 23 августа.


Адиль Аскеров

Фото: Валерия Бугаева


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