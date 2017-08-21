В Акмолинской области за совершение 7 разбойных нападений задержан астанчанин

Подозреваемый находится под арестом и дал признательные показания.

В Акмолинской области полицейскими по подозрению в совершении разбойных нападений задержан 30-летний астанчанин. В настоящее время установлена причастность задержанного к 7 преступлениям, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.





В течение нескольких месяцев в отдел внутренних дел Целиноградского района поступали заявления жителей столицы по фактам разбойных нападений. Со слов потерпевших, неизвестный мужчина, угрожая физической расправой похищал денежные средства и сотовые телефоны.

Для установления и задержания подозреваемого, оперативниками подразделений криминальной полиции Целиноградского РОВД был проведен комплекс оперативно – розыскных мероприятий, в результате которых был задержан 30-летний житель г. Астана, ранее судимый.





Как рассказали полицейские, подозреваемый действовал по определенной схеме: останавливал машины в столице и просил водителей подвезти его до с. Ильинка, а затем, прибыв по месту, попутчик, угрожая водителю ножом, требовал личные вещи и денежные средства.





В настоящее время установлена причастность задержанного к 7 преступлениям. Возбуждено уголовное дело по ст. 192 ч.2 УК РК (разбой), имеются признательные показания. Подозреваемый находится под арестом.



