В Алматы "равнодушный полицейский" уволен из органов внутренних дел

Полицейского уволили за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, бездействие и дискредитацию правоохранительных органов.

В ДВД города сообщили, что полицейский, который был заснят на камеру очевидце во время драки двух мужчин на одном из перекрестков Алматы, уволен из органов внутренних дел, сообщает сообщает Zakon.kz





"По результатам дисциплинарной комиссии он уволен из органов внутренних дел за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, бездействие и дискредитацию правоохранительных органов", - сообщили в ведомстве.





Ранее официальный представитель департамента внутренних дел Алматы Салтанат Азирбее сообщала, что в отношении "равнодушного полицейского", который оказался безучастным свидетелем драки на дороге, начата служебная проверка.





"По факту драки никто никуда вызовов не делал – ни на "102", ни на "103". Как только видео было обнародовано, УВД Наурызбайского района зарегистрировал данный факт в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК "Хулиганство". Будут устанавливаться участники драки и обстоятельства. Сейчас начата служебная проверка и по результатам будет дана оценка действиям этого полицейского", — пояснила Азирбек.





Видео с дракой двух мужчин посреди проезжей части в Алматы было опубликовано в соцсети 19 августа.



